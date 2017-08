Oud-commandant (69) brandweer Geffen plotseling overleden

Van den Hanenberg diende 38 jaar als vrijwilliger bij de Geffense en later Maasdonkse brandweer. Hij maakte in 1971 deel uit van een groep van elf Geffenaren die de vergrijsde brandweer in het dorp nieuw leven inblies.

Van den Hanenberg klom snel op tot commandant van de lokale brandweer. In die rol stak hij veel energie in de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, die na veel politiek getouwtrek uiteindelijk verrees aan de Groenstraat in Geffen. Dit is nu nog de brandweerpost voor Geffen, Nuland en Vinkel.