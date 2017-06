Oud-wethouder Huub Hoefnagels uit Haren overleden

Huub Hoefnagels bekleedde in zijn eigen dorp 16 jaar lang het penningmeesterschap van voetbalvereniging SBV. Hij zat in het eerste bestuur bij de oprichting in 1957, en in 1945 bij de eerste poging om de voetbalclub op te richten was hij ook al van de partij. Hij is benoemd tot erelid van de Harense voetbalclub en enkele weken geleden is hij nog gehuldigd vanwege zijn 60 jarig lidmaatschap. In 1993 kreeg hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia Et Pontifice voor zijn lange carrière als koorzanger in de Sint Lambertuskerk van Haren.