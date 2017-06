Oudere man komt om het leven tijdens klussen op terrein van autobedrijf in Berghem

Hofmans: 'Gemeente Oss heeft mijn levenswerk afgepakt'

16:58 DEN BOSCH/OSS - Hoe groot is de schade die het bedrijf van Willy Hofmans heeft geleden, doordat de gemeente Oss zijn grondbank op de Voorste Heide tot natuurgebied bestemde? Dat is de vraag waar de rechtbank in Den Bosch zich momenteel op beraadt. Want dat de gemeente over de brug moet komen, dat staat wel vast.