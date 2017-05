Ouwens waarnemend pastoor in Oss

OSS - Deken Frits Ouwens is vanaf 1 juni waarnemend pastoor van de parochie H. Benedictus in Oss en de voormalige gemeente Lith. Hij volgt Ron van den Hout op die bisschop wordt in het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Een maand later wordt daarnaast Willem Renders benoemd tot kapelaan in deze parochie, als opvolger van kapelaan Kuis die uit de kerk is gestapt omdat dieniet langer meer kon voldoen aan de verplichtingen van het celibaat.

Kapelaan Renders zal in de pastorie van de H. Hart in Oss gaan wonen. Renders zal de meeste missen voor zijn rekening nemen, laat Ron van den Hout weten.

Deken Ouwens is op dit moment pastoor van parochie De Goede Herder in Heesch en omgeving en zelf pastoraal vooral actief in Nistelrode en Vorstenbosch. Tevens is hij gedelegeerde van de bisschop voor kerkelijke kunst.