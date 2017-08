Oud-kastelijn treurt bij resten Petjesbar: 'Het was mijn levenswerk'

Jong en oud staat te kijken als de brandweer rond negen uur nog altijd volop aan de bak is. Kraakhelder is wel dat de Petjesbar compleet verloren is. Het trieste nieuws gaat de al wereld over. Een buurvrouw leest een helder whatsappje voor van haar zoon, die met tien voetbalvrienden in Mallorca vakantie viert: 'Wat een kutzooi, Het is over met het de pret in Langel'.

Herman Voet staat met tranen in zijn ogen. ,,Het is mijn levenswerk", zegt de oud-kastelein. Voet (76) was van 1973 tot 1999 eigenaar eigenaar van de Petjesbar en zou daar in december zijn gouden huwelijksfeest vieren: ,,Natuurlijk daar ja, waar anders? Ze zeggen nu dat het mij niet kan schelen maar dat is niet waar. Je hebt er een band mee en dat blijft."