Partij voor de Dieren: 'Nu excuses en compensatie Q-koorts'

Handtekeningen voor Verkeerscentrum Brabant in Oss staan op papier

14:03 OSS - Rijschoolhouder Arno Smits kocht een schop en stak die woensdagochtend alvast in de grond op de plek waar binnen een paar jaar Verkeerscentrum Brabant moeten komen staan. Even later plantte hij met wethouder Gé Wagemakers een vlag in de grond op hetzelfde terrein in de hoek van de Weg van de Toekomst (N329) en de Osseweg.