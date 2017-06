Personeel Unox in Oss maandag 'bijeen geroepen' voor mededeling

Neerloon viert een weekend lang feest

30 juni NEERLOON - Neerloon, het idyllische dorpje aan de Maas met nog geen 300 inwoners, maakt zich dit weekeinde op voor het vijfjaarlijks dorpsfeest waar letterlijk 95 procent van dorpelingen bij betrokken is. In de loop van de week is er al een tent verrezen op het feestterrein het 'Zunneke'.