Pinautomaat uit muur geblazen bij plofkraak in Geffen

Café D'n Dort doorstaat al 150 jaar elke trend

22 mei BERGHEM - De eerste auto was nog niet gemaakt toen Maria Megens-Gijsbers in 1867 een herberg begon in het buitengebied tussen Berghem en Haren. Waar tientallen andere poldercafés in de eeuw die volgde stilletjes het loodje legden, bleef D'n Dort bestaan. Dit jaar viert de vijfde generatie Megens het 150-jarig bestaan van het café.