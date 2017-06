Pinautomaten Rabo in Oss en Bernheze vanaf morgen 's nachts dicht

Jan uit Oss is een halve eeuw in dienst als schilder en nog niet klaar

12 juni BERGHEM - Bij Hendriks SGR in Berghem hebben ze het nog niet eerder meegemaakt, een medewerker die 50 jaar aan het bedrijf verbonden is. ,,Elk jaar wel vijf of zes jubilarissen, maar nooit iemand die zo lang in dienst was. Komt door het afschaffen van de regelingen voor vervroegde uittreding en de hogere pensioenleeftijd", weet directeur Wichert Spanjers.