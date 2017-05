Pinnen steeds lastiger: tien kraken in een jaar zorgen voor slagveld onder geldautomaten

KAARTGEFFEN - Het wordt voor mensen in Brabantse dorpen steeds moeilijker om snel flappen te tappen bij een geldautomaat. Het laatste jaar zijn tien automaten in de regio opgeblazen of opengebroken en zeker zes onveilige automaten van de Rabobank zijn gesloten.

In andere plaatsen worden pinautomaten verplaatst, naar een winkel of binnen in het bankgebouw. Daarmee zijn ze gebonden aan openingstijden, waardoor 's nachts pinnen onmogelijk wordt. In de regio Oss neemt de Rabobank de maatregel alle geldautomaten 's nachts te sluiten.

Criminelen hebben het afgelopen jaar in de regio tien automaten geprobeerd open te breken; met springstof, gasflessen of een breekijzer. In zeven gevallen lukte de kraak en gingen de dieven er met een geldbedrag vandoor. In heel Nederland zijn alleen al in 2016 niet minder dan 79 geldautomaten opgeblazen.

Met name automaten in het buitengebied vormen een risico, is de ervaring. De automaten hangen daar niet direct in het zicht en de krakers kunnen zich gemakkelijk uit de voeten maken over de snelweg. Het is daarom dat juist veel automaten in dorpen worden gesloten of moeten verhuizen.

Weinig weerstand

Omdat bij de plofkraken in bijvoorbeeld Kerkdriel en Vinkel complete panden werden verwoest, lijkt er bij belangenorganisaties weinig weerstand tegen het sluiten van automaten die volgens de Rabobank onveilig zijn.

Quote Er is behoefte aan contact geld, dus daar moeten banken aan voldoen Detailhandel Nederland

Detailhandel Nederland houdt wel de vinger aan de pols. ,,We zijn constant met banken in gesprek, omdat het heel belangrijk is dat geld beschikbaar blijft. Dat zijn banken wettelijk verplicht'', zegt Bert van Steeg, die verantwoordelijk is voor winkelcriminaliteit. ,,Er is behoefte aan contact geld, dus daar moeten banken aan voldoen.''

Toch wil ook hij meebewegen, omdat ook winkeliers vragen om maatregelen. ,,Volgens mij heeft de politie vrij goed in beeld welke groepen erachter zitten. Maar ze komen nog heel weinig achter de tralies. Als de kans op een buit laag is, en de kans opgepakt te worden hoog, maak je het al veel minder aantrekkelijk.'' Tegen inpandige geldautomaten is hij niet direct. ,,Als dat de veiligheid verbetert, willen we daar zeker over meedenken.''

Snelheid

In Boxtel bijvoorbeeld, vroegen bewoners vlakbij het pinautomaat aan de Van Beekstraat zelf om sluiting. ,,Daarom kiezen we voor snelheid en overleggen we niet eerst met de ledenraad en KBO'', verduidelijkte Monique Nieuweboer van Rabobank Hart van de Meierij vorige week in het Brabants Dagblad.

Daar tegenover staan de dorpsbewoners, die de laatste jaren al steeds meer voorzieningen zien verdwijnen. In Esbeek, waar deze week 'uit veiligheidsoverwegingen' het automaat sluit, is dinsdagavond een bijeenkomst van de Rabobank om teleurgestelde inwoners tekst en uitleg te geven.