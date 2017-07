Plensbui beschadigt Osse zandsculpturen, herstel is in zicht

Woe 12 jul: Arme, arme zandsculpturen. Staan ze dan een beetje mooi te wezen in de regen. En niemand die met het hondenweer van woensdag naar ze wilde kijken. De paden waren in de ochtend ook nauwelijks begaanbaar. En dan brokkelt er hier en daar ook nog een vinger of een neus af.

Toch maken ze zich bij het Zandsculpturen Festival Brabant niet zo druk om een ‘buitje’. ,,We zijn wel gewend dat het regent”, zegt Jos de Ruig die op deze druilerige woensdag samen met een stel anderen het festival toch gewoon draaiende houdt. ,,Als de bui over is, maken we een rondje om te zien wat de schade is. Dit was de eerste bui dus dan zie je daarna pas waar de zwakke plekken zitten en dan herstellen we het weer.”

Schade

Een paar uur later is het dan eindelijk droog en is het water op de paden weggepompt. De schade aan de sculpturen doet even pijn, maar is te overzien denkt De Ruig. ,,Het lijkt erger dan het is. Ik denk dat alles dit weekeinde al hersteld is. En anders ga ik dan gewoon nog even door”, stelt hij.

Toch kunnen de kunstwerken – anders dan doet vermoeden – prima tegen de liters water die uit de lucht vallen. Hoe dat kan? Het zand wordt vooraf goed aangestampt in een houten mal en er wordt gewerkt met water, zodat het modder wordt.. ,,En we werken met van die trilplaten die stratenmakers gebruiken. Daarna is het bijna net zo hard als beton. Als de kunstenaars klaar zijn met het sculptuur gaat er een beschermlaag over de kunstwerken heen zodat de oppervlakte niet zo makkelijk beschadigd raakt.”

Nederlands Kampioenschap

Gelukkig waren deze kunstenaars die strijden om het Nederlands Kampioenschap al klaar. Vier dagen kregen zij na de opening de tijd om hun kunstwerk af te ronden. Daarna nog één dag voor een kleiner sculptuur. Het thema: van Mondriaan tot Dutch Design. Wie het beste zandsculptuur heeft gemaakt, bepaalt het publiek. Door een muntje in een bakje van ‘de mooiste’ te doen wordt er gestemd.

De afgeronde werken op het Zandsculpturen Festival Brabant zijn nog te zien tot en met eind september. Dat het festival woensdag een wat minder dagje had, deert het niet. De Ruig: ,,Ach, we kunnen hier toch altijd wel iets doen. En we hebben een heel mooi zonnig weekeinde achter de rug met een prima sfeer, dus we blijven positief. Na regen komt altijd zonneschijn.”