Plots overleden Henk van Dijk (63) was boegbeeld van Brabantse advocatuur

De in Oss wonende Van Dijk genoot in zijn rol als deken ook groot gezag bij de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie. ,,Dat was omdat hij een perfecte strafpleitershouding had", zegt advocaat Bert de Rooij, die goed bevriend met hem was. ,,Hij was standvastig, maar altijd met respect voor de andere partijen. Hij overschreeuwde zichzelf niet. En hij was een wandelende encyclopedie op het gebied van strafrecht, hij haalde ook nergens zijn neus voor op. Je kon hem altijd bellen, hij stond voor iedereen open."