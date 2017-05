Polderbuurt wil eigen windpark

GEFFEN - Een windmolenpark waar iedere bewoner van het poldergebied tussen Oss en Den Bosch baat bij heeft. Dat is het doel van een groep boeren die de koppen bij elkaar hebben gestoken. ,,We willen een redelijke verdeling van lusten en lasten", vertelt Martino van den Hurk, veehouder in het Geffense deel van de polder.

,,Normaal gesproken profiteren alleen de ontwikkelaar en de grondeigenaren van een windmolenpark. Terwijl de overlast in een veel gevallen voor derden is. Dat geeft wrevel. Wij vinden dat de mensen die overlast ervaren net zo goed recht hebben op een deel van de opbrengsten."

,,Niemand verheugt zich op de komst van grote windturbines in het open landschap. Maar we snappen dat de energietransitie niet te stoppen is en dat dit gebied zich bij uitstek leent voor windenergie", voegt Inge Smits uit Maren-Kessel eraan toe.

Boot afgehouden

Het gebied waarin ze hun agrarische bedrijven hebben staat nadrukkelijk in de belangstelling van projectontwikkelaars die met contracten langs de deur gaan. Onafhankelijk van elkaar hielden de betrokken boeren de boot in eerste instantie af. Van den Hurk: ,,De projectontwikkelaars willen dat we tekenen, zodat ze kunnen beschikken over onze grond. Maar waar de windturbines worden geplaatst, dat kan niemand garanderen. Voor hetzelfde geld komt het ding op grond van de buurman en krijg jij de slagschaduw."