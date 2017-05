Politie valt woonwagenkamp in Lith binnen na tip over voorbereidingen 'ernstig geweldsdelict'

Osse danseres naar EK en WK hiphop

13:46 OSS - Vorige week veroverde Desire Netten de bronzen medaille op het NK. Met die prestatie was ze tevreden, al streeft ze hogere doelen na. In juni neemt ze deel aan het EK in Polen en vier maanden later, in oktober, maakt ze haar debuut op het WK in Denemarken.