Raadsleden in Oss komen uit de lappenmand als steun voor school Den Bongerd

CDA en Beter Oss springen in de bres voor veehouder Geffen

15:52 OSS - Veehouder Iwan van Zantvoort wordt onterecht klemgezet, vinden partijen CDA en Beter Oss. De Geffenaar wil meer vleeskalveren gaan houden, maar loopt tegen nieuwe geurnormen aan die hem beperken in zijn mogelijkheden. De twee partijen willen dat wethouder Johan van der Schoot kijkt of er maatwerk mogelijk is voor de veehouder.