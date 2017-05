Ravensteiner krijgt werkstraf voor verhuur van 'wietkoelcel' aan hennepkwekerij

De verdachte had de koelcel, eigendom van een familielid, verhuurd aan een man die hij slechts telefonisch had gesproken. De verdachte was volgens de rechtbank niet direct betrokken bij het opzetten van de kwekerij. Hij had wel verzuimd om 'enig onderzoek te doen' naar zijn nieuwe huurder of de wijnhandel die gebruik zou gaan maken van de koelcel.



'Illegale zaken'

De man nam daarbij de 'aanmerkelijke kans' op zich dat er 'illegale zaken' zoals hennep in de koelcel 'aanwezig zouden zijn'. De straf was lichter dan gebruikelijk, omdat de verdachte zolang had moeten wachten op de start van zijn proces. Daardoor waren zijn mensenrechten geschonden.