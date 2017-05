Ravensteinse Feyenoord-supporter onderbrak stage in Zuid-Afrika voor mislukt kampioensfeestje

UPDATE Dode in Eindhoven eerder veroordeeld voor poging tot brandstichting in Oss

19:47 EINDHOVEN - De 32-jarige Johan van Boxtel die zondagochtend dood werd gevonden in de Memlincstraat in Eindhoven, zou een bekende zijn uit het criminele milieu. Hij werd doodgeschoten op straat. In december werd hij door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor een poging tot brandstichting bij zonnestudio SanSoleil in Oss.