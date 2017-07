Rechtbank koerst af op vernietigen van vergunning voor mestfabriek Oss

DEN BOSCH/OSS - Een officiële uitspraak volgt pas eind augustus, maar de rechtbank in Den Bosch laat dinsdag al weten dat ze afkoerst op het vernietigen van de eerste deelvergunning voor een mestfabriek in Oss. Ook de wijze waarop de provincie omgaat met het al dan niet uitvoeren van een milieueffectrapportage (mer) wordt door de rechtbank stevig aangepakt. Een terugkeer naar de tekentafel voor een nu wel complete vergunning en een betere afweging voor een mer, lijkt onvermijdelijk.

De woorden van de rechtbank komen als een mokerslag aan voor de provincie en initiatiefnemer MACE. De coöperatie met 200 boerengezinnen moeten ergens heen met hun mest en lieten dankzij de provincie hun oog vallen op bedrijventerrein Elzenburg in Oss. Daar vroeg havenbedrijf OOC Terminals een vergunning aan voor de mestfabriek, die OOC wil verhuren aan MACE. Die laatste vreest grote vertraging door de koers van de rechtbank.

Een van de centrale vragen in de zitting dinsdagochtend: heeft de provincie Noord-Brabant als vergunningverlener voldoende zekerheden ingebouwd om het risico op stank uit te bannen. Stichting 'Geen Mestverwerking in Oss', het Osse college van B en W, bezorgde omwonenden en onafhankelijke deskundigen van StAB betwijfelen dat ten zeerste.

Ook rechter Verhoeven liet in zijn vraagstelling doorschemeren dat hij kritisch is op de voorwaarden in de door de provincie verleende vergunning. De rechter vroeg de advocaten van de provincie of het gezien de omvang van de fabriek en de uitzonderlijke situatie niet beter was om hardere en meer concrete voorwaarden op te nemen in de vergunning.

De rechter: ,,Het gaat om een enorme mestverwerker op een industrieterrein, wat nieuw beleid is voor de provincie. Is het dan geen zaak om dat vooraf heel strak te regelen?" Over aanvullend milieuonderzoek wilde hij weten: ,,U zit hier met een inrichting die op het randje zit. Waarom niet meer onderzoek om risico op geur te beperken?"

De advocaten van de provincie legden uit waarom zij denken dat de installatie geen geurnormen overschrijdt. Zij vonden het niet raar dat ze geen harde eisen stellen aan de manier waarop het voorkomen van geur gebeurt, maar alleen aan het resultaat. Deskundigen in de zaal zetten vraagtekens bij de berekening van de provincie, die denkt dat het mogelijk is om binnen de geurnormen te blijven. Ook de rechtbank betwijfelt of het uberhaupt mogelijk is om binnen de normen te blijven.

Ook boerencoöperatie MACE, initiatiefnemer van de mestfabriek, denkt dat het mogelijk is. ,,Maar als het niet kan, zit wel heel Oss onder de stank en moet u er weer tegenaan gaan investeren", stelde de rechter. Een raadsman van MACE reageerde daar als volgt op: ,,Leg ons maar op wat we moeten halen, geef ons een proefvergunning. Je kan het altijd nog stopzetten."

De rechtszaak werd rond 11.45 uur geschorst en ging rond 12.05 uur weer verder. Dan wordt onder meer doorgepraat over aanvullend milieuonderzoek en over het vervolg van de procedures. Rechter Verhoeven had bij de start van de zitting een kwartier nodig om alle partijen voor te stellen en uit te leggen wat er speelt. ,,Dit is geen alledaagse zaak. Het is complex om meerdere redenen. Ontzettend veel mensen hebben zich gekeerd tegen het besluit van de provincie om de omgevingsvergunning eerste fase te verlenen."

De rechter wees ook op de voorstanders, de boeren in de coöperatie die ergens heen moeten met hun mest. Verhoeven: ,,Het is een controversieel onderwerp. Het is voor deze rechtbankt de eerste mestfabriek op een industrieterrein in de stad en niet op een agrarisch gebied. Dat pas in het nieuwe mestbeleid van de provincie."