René moet na zwaar ongeluk afscheid nemen van geliefde vrachtwagen: 'Ik wil de doorrijder vinden'

LITHOIJEN - Meer dan een miljoen kilometer reed René Vissers (52) uit Lithoijen met zijn geliefde Volvo. Het was zijn tweede huis, waar hij vijf dagen in de week in woonde en werkte. Was, want vorige week werd hij van de weg gereden.

Een ongeluk krijgen met je vrachtwagen. Het is de schrik van menig chauffeur. Een ode aan zijn vrachtwagen en een uitgebreide beschrijving van het ongeluk op de A12 worden dan ook al dagen volop gedeeld op Facebook. ,,Ik krijg heel veel steunbetuigingen'', zegt Vissers.

Als hij vorige week woensdagochtend de A12 bij Den Haag op wil rijden, wordt hij afgesneden door een wit busje. Zijn combinatie rijdt dwars door de vangrails en schuift achterstevoren op een pijler. ,,Het busje wilde invoegen en schoot ineens voor mijn combinatie. Mijn wiel blokkeerde en de trekker stond direct haaks op de trailer. Ik schoot na de vangrails nog vijf of zes meter door. Recht op de pilaren af.''

De trailer vangt een deel van de klap op. De pijler scheurt daar dertig centimeter doorheen. Met Vissers zelf gaat het gelukkig goed. ,,Op het moment dat je stilstaat, kijk je gelijk waar het busje is. Maar dat blijkt nergens te bekennen.''

Niet gewond

Vissers is niet gewond, heeft hoogstens wat spierpijn. Zijn gedachten gaan al snel naar zijn vrachtwagen, waarmee hij al vier jaar rijdt. Er is al bijna 1,3 miljoen kilometer mee gemaakt en nu staat hij daar. Total loss. ,,Er is geen eer meer aan te behalen.''

Volledig scherm De vrachtwagen van René na het ongeluk. Omdat zijn werkgever graag buiten publiciteit blijft, zijn de logo's onherkenbaar gemaakt. © René Vissers

,,Het is mijn tweede huis'', zegt Vissers. ,,Normaal ben ik de hele week van huis. Dan leef ik in de auto. Ik douche en eet vaak bij bedrijven, maar ik had ook een magnetron aan boord, en een grote koelkast. Dan kan ik altijd lekker wat warm maken.'' Op Facebook beschrijft hij zijn liefde voor de wagen: 'Je was mijn maatje, m'n tweede huis. Overal reden we heen en op de mooiste plekjes moest je op de foto en op Facebook natuurlijk. Want ik was trots op jou.' Vrij snel na het ongeluk moet hij afscheid nemen. 'Ik moest je overgeven aan de bergingchauffeur. Dat was het dan maatje. Ik ga je missen.'

Dromenvanger

Het was echt zijn eigen plekje, aangekleed met eigen gordijnen en een dromenvanger in het midden voor het raam. ,,Daaraan herkenden collega's mij. Je rijdt allemaal in auto's die veel op elkaar lijken. Dus dat is de manier om elkaar te herkennen.''

In het nieuwe jaar zou Vissers een nieuwe wagen krijgen. Weer een Volvo, waar hij zo graag in rijdt. Maar waar het de bedoeling was dat zijn oude bak zou worden ingeruild voor een tweede leven in een derdewereldland, moet hij het nu zelf doen met een huurvrachtwagen. Daar kan hij niet in slapen, waardoor zijn hele leven nu omgegooid is. ,,Ik moet klussen doen dicht bij de zaak in Ammerzoden. Elke avond ben ik nu thuis. Dat is wel fijn, maar het zorgt voor een hoop extra reistijd. En mijn vrouw en kinderen zijn gewend dat ik niet zo vaak thuis ben.''

Hij is blij met de vele bemoedigende berichtjes die collega's stuurden. Maar het liefst vindt hij de doorrijder. ,,Al wordt dat heel moeilijk. Ik hoop in elk geval dat hij zich schuldig voelt over wat hij heeft aangericht.''

Wil je ook op de hoogte blijven en ons volgen via Whatsapp? App dan BD AAN naar 06-82658689.