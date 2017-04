Rosmalense man aangehouden voor rijden onder invloed in Oss

Critici én organisatie willen Maas­dijk­Ma­ra­thon terug op de dijk

5 april RAVENSTEIN - De MaasdijkMarathon in 2018 terug als lang lint van Gewande tot Ravenstein. Dat willen niet alleen de critici op de aangepaste editie van dit jaar, maar ook de organisatie zelf. Dit bleek woensdagavond in stadsherberg de Keurvorst in Ravenstein, waar de twee partijen elkaar troffen.