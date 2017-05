Russische verdachte steekmoord Oss zit nog vast

De Rus werd maandagavond in een woning in Oss opgepakt. De politie verdenkt hem van mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij van zaterdagavond op de Molenweg in Oss, waarbij de 47-jarige Skonieczny om het leven kwam.

Meerdere mensen die het slachtoffer kennen, stellen dat hij opkwam voor een vriendin die ruzie had met een andere man, met wie ze een dochter heeft. De ruzie begon zaterdagavond in haar woning aan het Titus Brandsmaplein in Oss, waar de technische recherche zondag uitgebreid onderzoek deed. Het conflict verplaatste zich naar de Molenweg, waar Skonieczny sinds een maandje woonde.

Vermoedens

Het leven van de Ossenaar van Poolse komaf eindigde na minstens twee messteken in zijn bovenlijf op de stoep voor het gangetje naar zijn studio. Ook daar deed de politie onderzoek. De politie wil niet zeggen of ze vermoedt dat de Rus heeft gestoken of hoe het zit met de andere man die in de Poolse gemeenschap in Oss als dader wordt genoemd.