SamenLoop opent tijdelijke winkel in centrum Oss

Nieuwe klimboom doet ongewenst zaagwerk in Megen vergeten

20 mei MEGEN - De natuurlijke speeltuin in Megen is zaterdag alsnog een klimboom rijker geworden. Nadat een eerder exemplaar uit Geffen in december door een overijverige houthakker aan mootjes was gezaagd, kwam dit keer een stam compleet met grote zijtakken aan uit de Maashorst.