Schaijk rouwt om dood Rik Klerkx: 'Ongelofelijk, zoveel dwarsverbanden'

Het ongeluk vond plaats op de allerlaatste schooldag van Het Hooghuis in Ravenstein, voordat de school definitief sluit. De 64-jarige bestuurder van de auto die bij het ongeluk was betrokken, is een medewerker van diezelfde school. Hij is net als de ouders van het slachtoffer al jarenlang actief als vrijwilliger bij voetbalclub DAW in Schaijk. Bij die club speelde Rik in zijn jeugd ook nog een blauwe maandag.