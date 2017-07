Schutters wachtten Osse brandstichter op bij liquidatie in Eindhoven

EINDHOVEN - De doodgeschoten Eindhovenaar Johan van Boxtel voelde zich bedreigd. Volgens de politie was hij mogelijk betrokken bij een of meerdere hennepkwekerijen. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Er is een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de daders.

Camera's

Bewakingscamera's aan de gevel van de woning van zijn vriendin legden de dood van Van Boxtel op zondagochtend 6 mei vast. Rond 04.00 uur rookt Van Boxtel buiten een sigaretje en loopt ontspannen op slippers naar de auto van zijn vriendin, een mintgroene Honda Jazz. Hij rijdt onder meer naar het woonwagenkamp aan het Orgelplein. Daar keert Van Boxtel al na tien seconden zijn auto. Waarom? De politie heeft nog geen idee.

Op dat moment, iets voor half vijf, lopen twee mannen door de Memlincstraat en verstoppen zich meteen bij de overbuurman in de tuin. Van Boxtel parkeert niet veel later. Terwijl hij uitstapt filmen de camera's beweging in de tuin van de overbuurman. De Eindhovenaar wordt tellen later doodgeschoten. Of beide mannen schieten of maar een van hen gewapend was, maakte de politie niet bekend. Buren horen de knallen en denken aan vuurwerk. Niemand ziet hem liggen. Na anderhalf uur wordt hij gevonden. Volgens de politie had hij ondanks dat hij zo lang op straat heeft gelegen geen schijn van kans en is hij snel overleden.

Volgens de politie is het geen toeval dat de daders zo snel nadat Van Boxtel thuis vertrekt de straat in lopen, vlak voordat de man thuiskomt. ,,Het lijkt er sterk op dat iemand hen getipt heeft", meldde de woordvoerder.

Hasselt

Uit het onderzoek is gebleken dat Johan van Boxtel op woensdagavond 3 mei naar Hasselt is vertrokken en daar ook de nacht heeft door gebracht in een hotel in het centrum. De politie vraagt zich af of er een mogelijk verband is tussen dit bezoek en de moord enkele dagen later.

Al snel na zijn dood werd bekend dat Van Boxtel een bekende was van de politie en dat zijn dood mogelijk een afrekening in het criminele circuit was. In december werd hij door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss. De keten was toen diverse keren doelwit van aanslagen. Omdat de veroordeelde Eindhovenaar geen motief had, bestaat het vermoeden dat hij in opdracht handelde. De eigenaar van de zonnestudio's denkt dat een beruchte Osse misdaadfamilie achter de aanslagen zit. De Eindhovenaar woonde destijds in Helmond. Van Boxtel werd verdacht van meerdere brandstichtingen. Ondanks dat zijn DNA in een van die gevallen op een jerrycan is aangetroffen, werd hij niet veroordeeld.

