Slaapkamer verwoest en twee parkieten overleden bij brand in Oss

Verdorie, Romereis TBL op laatste moment afgeblazen

11:06 OSS - Dat is me even balen voor de leerlingen. De traditionele schoolreis naar Rome van Het Hooghuis locatie Titus Brandsma Lyceum is afgelopen weekend niet doorgegaan. Het vliegtuig waarmee de 25 leerlingen uit 4-havo en 5-vwo en 3 docenten zouden vertrekken, had technische malheur. En dat terwijl de groep midden in de nacht, van zaterdag op zondag, al bij de school stond te wachten om met de bus naar Schiphol te gaan.