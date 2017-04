SP klopt aan bij staatssecretaris om sluiting Bongerd Oss te voorkomen

Vrijspraak voor 'poging tot doodslag' bij Ravenstein

18:06 DEN BOSCH/RAVENSTEIN - Het is onduidelijk of de agent die op 3 oktober 2015 na de vlucht van een 24-jarige Volkswagen-bestuurder de snelweg op sprong, in levensgevaar is geweest. Dat stelde de rechtbank dinsdagmiddag in Den Bosch. Hij sprak de verdachte daarom vrij van een 'poging tot doodslag'.