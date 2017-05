Steekmoord Oss staat niet op camera

De politie probeert deze dinsdag uitsluitsel te krijgen over de identiteit van het slachtoffer. Meerdere bronnen, onder wie zijn ex-vriendin, bevestigen tegenover het Brabants Dagblad dat het gaat om de 46-jarige Marek Skonieczny. Hij woonde sinds een maandje in een studio aan de Molenweg. Daar vond de man zaterdag de dood door messteken in zijn bovenlijf. Bekenden van Skonieczny vertellen dat hij het opnam voor een vriendin.

Verdachte

Een 25-jarige Rus zit sinds maandagavond vast op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij. In de Poolse gemeenschap in Oss gaat de naam van een andere man rond als mogelijke dader. Hij zou in het appartement aan het Titus Brandsmaplein slaande ruzie hebben gekregen met de moeder van zijn dochter. De vrouw vluchtte naar de Molenweg en daar ontstond een confrontatie die Skonieczny met zijn leven moest bekopen.

Een politiewoordvoerster gaat niet in op vragen over het slachtoffer, de aangehouden Rus en de man die in Oss als mogelijke dader wordt genoemd. Ze zegt ook niet of er toevallig andere camera's in de buurt zijn die wel helpen bij het onderzoek.

Drone