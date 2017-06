Steen door ruit bij taxichauffeur na filmpje dat viraal gaat; chauffeur op non-actief

Het filmpje werd opgenomen in wijk Kruiskamp in Den Bosch. Nabij een speeltuin. Taxibedrijf Van Driel uit Oss heeft de chauffeur op non-actief gezet na het filmpje. Dat meldt het bedrijf zaterdagavond via Facebook. De politie is een onderzoek begonnen naar het filmpje dat zaterdag breed via social media is verspreid. Het is zaterdagavond rond tien uur al ongeveer een half miljoen keer bekeken.

Op het filmpje is te zien dat een taxichauffeur zichzelf mogelijk aan het bevredigen is. Vervolgens wordt de man aangesproken door de persoon die hem filmt en ontstaat er een discussie. De chauffeur zegt dat hij de ziekte van Crohn heeft en daarom met de hand in zijn broek zat.

Onderzoek

Voor de politie was het incident reden om de taxichauffeur mee te nemen naar het politiebureau. Hij weet inmiddels dat er onderzoek volgt naar het filmpje. Er wordt onder meer bekeken of hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. De man wordt voorlopig elders ondergebracht. Ook zijn ouders worden op een andere locatie ondergebracht.

De politie onderzoekt verder wie verantwoordelijk is voor de vernieling en de klappen die zijn uitgedeeld. Ook waarschuwt de politie mensen voor wat zij op social media plaatsen. Zo is het verspreiden van adresgegevens strafbaar. ,,Dat geldt ook voor opruiing", vult een woordvoerder van de politie aan.