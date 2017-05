Strengere regels voor straatfeesten en -festivals; geen nadeel volgens lokale evenementen

Oude Molenstraat Oss: de straat waar je even niet moe(s)t zijn

10:15 Do 4 mei: De Oude Molenstraat. Normaal gesproken een druk straatje dankzij publiekstrekkers Lidl en Action. Doordeweeks kun je er amper parkeren, laat staan op een zaterdag. Maar de afgelopen weken en ook komende week ligt dat net even anders. De Action was dicht en nu de Lidl. En dan was er nog die steekpartij in de Molenweg.