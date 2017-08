Strijd om zendmast in Osse achtertuin laait weer op: 'De buurman wil de baas over mij spelen'

Wie kent de jongens van de Gerardus Majellaschool?

11:00 OSS - Wie kent nog de jongens op de foto? Het gaat hier (hoogstwaarschijnlijk) om de 5e klas lagere school van de Gerardus Majellaschool aan de Linkensweg 1 in Oss in 1962. Antoon Keijzers staat hier rechtsonder met de gestreepte trui. De onderwijzer is meester Klauwens of Clauwens? We horen heel graag meer over deze klas met 40 leerlingen. Of was het een dubbele klas?