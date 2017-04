Tbs gevraagd voor Ossenaar die eigen appartement in brand zette

Dat betoogde officier van justitie Patrick van Hees dinsdagmorgen in de Bossche rechtbank. De verdachte was niet aanwezig: dinsdagmorgen liet hij vanuit de gevangenis in Vught zijn advocaat Bart Frencken weten dat hij de stress van de zitting niet kon verdragen. De man mishandelde op 18 oktober zijn huisbaas en stichtte daarna brand in zijn appartement, dat volledig uitbrandde. Volgens de reclassering is de man zwaar verslaafd ('vijftien halve liters bier per dag') en is er in noordoost-Brabant geen GGZ-instelling meer te vinden die de af en toe zeer agressieve man nog wil helpen.