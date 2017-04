Tegendraadse 'huiszwaan' broedt tegen woonhuis in Ravenstein

Faillissement voor Blommers & Greve Makelaardij in Oss

15:22 OSS - Blommers & Greve Makelaardij Oss is failliet. Naar nu blijkt heeft de rechter het bedrijf afgelopen week al failliet verklaard. Roel Lammers van LMR Advocaten is aangewezen als curator. Vanwege vakantie kan hij nog geen verdere informatie geven over het faillissement.