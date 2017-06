Terug naar het verschrikkelijke paradijs Soeterbeeck

,,Ik was nog zo jong en kende hier niemand", vertelt de geboren Amsterdammer. Kersvers van de groenschool belandde hij als tuinknecht in het afgelegen klooster tussen Deursen en Ravenstein. De nonnen in het slotklooster deden er het zwijgen toe. Moeder-overste was de enige die hem 's ochtend door een luikje opdrachten verstrekte. Verder was de jonge tuinknecht grotendeels op zichzelf aangewezen.