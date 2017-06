Tijn bezoekt Oss tijdens 'Oss lakt door voor Tijn'

Plan Vrijborg voor sheddaken in Oss kansloos door zware horeca

11:50 OSS - Het plan van het Vughtse bureau Vrijborg voor het sheddakencomplex in Oss zal nooit worden uitgevoerd, ook niet als bouwcombinatie Wagemakers/Van de Ven zich terugtrekt als winnaar van de aanbesteding. Dat meldt wethouder Gé Wagemakers in reactie op de brief die Vrijborg schreef aan het Osse gemeentebestuur en de -raad.