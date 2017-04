Twee miljoen kilo vlees van Willy Selten gevoerd aan dieren

OSS - De verdachte voorraad vlees van groothandel Willy Selten in Oss die jaren lag opgeslagen in twee vrieshuizen is verkocht en gevoerd aan dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft daar vorig jaar toestemming voor gegeven.

In totaal twee miljoen kilo vlees van Willy Selten lag in de opslag nadat de handelaar in 2013 werd opgepakt voor fraude en zijn bedrijf failliet ging. Over de enorme vleesvoorraad is jaren geprocedeerd. Curator Jaap van der Meer oordeelde dat het vlees best verkocht kon worden voor menselijke consumptie. Hij wilde het bijvoorbeeld verkopen in Azië. Een Aziatisch land was bereid het verdachte vlees te accepteren om het te gebruiken als voedsel voor arme inwoners.

ZIE OOK: NVWA moet beslissen wat moet gebeuren met vleesvoorraad Selten

De NVWA weigerde daar aan mee te werken omdat het vlees van één paard dat het verboden geneesmiddel fenylbutazon kreeg toegediend mogelijk in de partij was verwerkt.

Curator Van der Meer zegt in een toelichting dat het vlees door het tijdsverloop inmiddels ongeschikt was geworden voor consumptie door mensen. Na toestemming van de NVWA is het daarom verkocht aan de vrieshuizen die het vlees in Nederland wilden verkopen als voer voor pelsdieren of dierentuindieren. Een deel van het vlees is vernietigd.

Flink verlies

De opbrengst van het vlees bleef beperkt tot 276.000 euro terwijl verkoop voor menselijke consumptie mogelijk 6 miljoen euro had opgeleverd. De curator overweegt nog of hij voor een schadevergoeding verder wil procederen tegen de NVWA.