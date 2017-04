Twee woontorens op komst, maar 'Oss wordt echt geen Manhattan'

VIDEO: Studenten presenteren politieke glossy voor Osse jongeren

6 april OSS - Zes weken lang, twee dagen per week waren ze in Oss. Studenten van de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Hun opdracht was simpel: maak in het kader van de verkiezingen een tijdschrift over de politiek voor jongeren uit Oss. Het eindresultaat werd donderdag gepresenteerd.