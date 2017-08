Uit Friesland gestolen vrachtwagen in Oss aangetroffen

Ossenaar Jan van Peufflik (62) begint stripwinkel in de Walstraat

13:18 OSS - Het is 'niet niks', zoals hij het zelf omschrijft: vanaf zijn achtste verzamelt hij stripboeken en later 'stripgerelateerde' hebbedingetjes. En nu, 54 jaar later, gooit Ossenaar Jan van Peufflik het gros van zijn verzameling in de verkoop. In zijn eigen winkeltje. In de Osse Walstraat.