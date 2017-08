Uniek in clubgeschiedenis: FC Oss is koploper en dat mag heel de stad weten

OSS - FC Oss is na twee wedstrijden de trotse koploper in de Jupiler League. Een uniek moment in de clubgeschiedenis, waar hoofdsponsor Martin Glas op een wel heel bijzondere manier bij stilstaat. Overal in de stad duiken shirts op met een afdruk van teletekst-pagina 830, waarop de tussenstand in de competitie te zien is.