Unox-personeel vreest nieuwe saneringsronde in Oss

De 315 werknemers van de Osse fabriek kregen vrijdag een uitnodiging in de bus voor een bijeenkomst met de directie. Die heeft maandagmorgen 'een belangrijke aankondiging te delen', zo schrijft directeur Auke-Jan Heeringa in de brief. Na alle saneringsrondes van de laatste jaren is het voor OR-voorzitter Den Brok niet meer zo moeilijk om te raden waar dat op neerkomt: nieuwe ontslagen. ,,Want op een andere manier is er amper nog te bezuinigen."

Aandeelhouders

FNV-bestuurder Niels Suiker wilde zaterdagmorgen niet speculeren over de vraag of Unilever ook Unox in de verkoop wil doen. De vakbonden worden maandagmorgen telefonisch ingelicht over de plannen in Oss. OR-voorzitter Den Brok zegt dat scenario dat Unox helemaal van de hand wordt gedaan bij veel werknemers al heel lang in het achterhoofd zitten. Het feit dat Unox een grote rol speelde in de historie van Unilever, speelt volgens Den Brok geen rol. ,,Zulke sentimenten doen er niet toe voor de top."