Uur vertraging op A50 bij Ravenstein door ongeluk

'Summer in the City' wil groot Udens feestje worden

16:19 UDEN - Nu zijn het nog twee muziekavonden en een culinaire fietstocht maar op termijn moet 'Summer in the City' uitgroeien tot een groot zomerevenement in Uden. Stapje voor stapje, aldus de organisatie aan de vooravond van het feestje dat vrijdag in de feesttent op de Markt van start gaat.