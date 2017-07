Vakbond FNV: Overname Unox komt hard aan bij medewerkers

Heesch en Oss opgeschrikt door branden: BMW en Ford in vlammen op

9:51 HEESCH/OSS - Een auto is zondagnacht op de kruising van de Van der Brugghenstraat met de Luzacstraat in Oss in vlammen opgegaan. De brandweer had weliswaar de brand snel onder controle, maar de auto, een BMW, bleek niet meer te redden. Ook in Heesch woedde zondagnacht een flinke autobrand.