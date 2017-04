Van Cranenbroek toch naar Oss? SP heropent gevoelige discussie

Rialto mag appartementen Berghem nu niet verkopen aan Mooiland

10:36 DEN BOSCH/BERGHEM - Projectontwikkelaar Rialto moet pas op de plaats maken bij de verkoop van appartementen in het nieuwe complex Berghse in het centrum van Berghem. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch in kort geding bevolen. De komende vier maanden wordt de situatie bevroren, zodat er gelegenheid is om de zaak in een bodemprocedure uit te zoeken.