Van lezen in de zomervakantie word je 'miljonair'

Vr 1 sept: ,,Zijn we nu klaar? Want ik moet nog heel veel miljonairsdingen doen”, zegt de 7-jarige Fedde Zondag uit Berghem wanneer het interview bijna klaar is. Trots houdt hij zijn ‘gouden diploma’ vast. Hij is één van de deelnemers van het project Leesmiljonairs dat deze zomer voor het eerst in alle Osse bibliotheken draaide.

In Oss deden meer dan honderd kinderen mee, ook in de bibliotheken in Ravenstein, Berghem en Lith werd volop gelezen. ,,Soms vallen kinderen wel één of twee leesniveaus terug wanneer ze na de zomervakantie terugkeren naar school”, weet Sandra van Bruinisse die Leesmiljonairs namens de bibliotheek coördineert. ,,Dit project is opgezet om dat tegen te gaan.”

Moeilijke woorden

Fedde heeft wat dat betreft niets te vrezen. Hij heeft deze zomer maar liefst 2850 minuten gelezen, wat neerkomt op bijna vijftig uur lezen. Daarmee brengt hij het totaal aantal gelezen minuten in Oss deze laatste vrijdag op 90.000 minuten. Trots toont hij zijn leeslijst, met 17 gelezen boeken. ,,Op vakantie in Ibiza heb ik in het vliegtuig, in de auto en aan het zwembad gelezen. En het was leuk”, vertelt hij. ,,De griezelige boeken van Paul van Loon vind ik het leukst.” Zijn oog valt op ‘Maanmysterie’, ook een boek van Van Loon. ,,En nu ga ik die lezen.”

Zijn moeder, Marianne Zondag, merkt dat het lezen Fedde goed doet. ,,Hij heeft deze vakantie ook aan zijn broer, mijn man en mij voorgelezen. Bij een moeilijk woord vroeg hij ons wat het betekende. Op die manier leert hij dus ook nieuwe woorden.”

Eén miljoen

Doel van het project is ook om uiteindelijk met alle deelnemende bibliotheken samen één miljoen leesminuten te hebben. Ook medewerkers van de bieb en ouders van de lezende jeugd mochten meedoen. ,,Of we dat gaan halen, weet ik niet. Vanavond tijdens het Miljonairsfeest in Ravenstein wordt het getal onthuld”, aldus Van Bruinisse.

Alle kinderen die minimaal een ‘bronzen diploma’ hebben behaald mogen deze vrijdagavond naar het feest komen. In galakleding. ,,Ja, dan doe ik mijn kleren aan die ik alleen naar miljonairsfeesten aandoe. En een stropdas”, vertelt Fedde. De leesminuten kunnen tijdens het feest worden ingeruild voor nepgeld waarmee de kinderen spelletjes kunnen doen.