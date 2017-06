Varkentje gevonden in Berghem: gedumpt of weggelopen?

Horecanieuws: Taverne da Silva Peperstraat bijna open

19:51 Woe 21 jun: Misschien heb je er helemaal niks van gemerkt, maar we zitten dus midden in de Roze Week. Weet je wel, het hoogtepunt van dat Roze Jaar waar Oss samen met Den Bosch in zit? Zaterdag groot feest, maar hier niet. Alle ogen zijn op Den Bosch gericht. Maar er schijnt toch een roze lichtje in Oss. Begin juli openen de in Nijmegen bekroonde ‘homomoeders’ Rian en Rian namelijk Taverne da Silva in de Peperstraat.