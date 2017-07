Verdachten breken in bij ICI PARIS XL Oss en graaien naar parfum; politie geeft beelden vrij

Dat meldt Politie Oss via Facebook. Op de beelden die de politie op haar Facebookpagina heeft gedeeld is te zien dat twee verdachten op een scooter komen aangereden. Vervolgens springt één van hen van de scooter en haalt het cilinderslot uit de deur. Met grote tassen om hun nek rennen ze naar binnen en grijpen ze naar parfum. Met twee handen schuiven de dieven de geuren in hun tassen. Vervolgens rennen ze naar de uitgang en rijden de dieven weg op de scooter.