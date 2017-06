Verdachten uit Lith en Oss belazerden potentiële kopers via Marktplaats

De actie is door financieel experts van de politie 'zorgvuldig voorbereid' in nauwe samenwerking met Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO), laat de politie weten. Dankzij meldingen, aangiftes en analyses kreeg de politie zicht op geldstromen en rekeningnummers van een groep verdachten. In veel gevallen maakten slachtoffers geld over nadat ze onder meer via Marktplaats reageerden op advertenties waarin elektronica en kleding werd aangeboden. De betaalde spullen werden echter nooit geleverd.

De politie is van plan dit soort acties vaker te organiseren. Het LMIO wees vorige maand nog op de mogelijkheid om via de website van de politie te checken of een verkoper dan wel rekeningnummer bekend is bij de politie. De koper moet zelf ook zijn verantwoordelijkheid nemen, meldt de politie. Het is ondoenlijk om voor elke aangifte een onderzoek in te stellen. Dat doet de politie pas na meerdere aangiftes van een strafbaar feit tegen een persoon of bedrijf. Als ze voldoende aanknopingspunten ziet, probeert de politie met speciale computerprogramma’s de hele oplichtingsketen in beeld te brengen.