Vereniging Reewild schrikt: 'Wij hebben niets met afgehakte dierenpoot te maken'

Iedereen wil Maasveren helpen, maar niemand trekt de beurs

14:58 OSS/DEN BOSCH - Niet de provincie maar de gemeente is de verantwoordelijk voor de veerponten over de Maas. Deze conclusie trekt Gedeputeerde Staten na het lezen van een rapport dat in hun opdracht is opgesteld. Daarmee ligt de bal weer bij de gemeente Oss, die juist een beroep op de provincie deed om een pot met geld te vullen om de Maasveren in de vaart te houden.