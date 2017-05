Verloren medailles van Osse oorlogsveteraan teruggevonden

OSS - Heeft iemand de medailles van oorlogsveteraan Rinus van der Leen gevonden? Het was een oproep van dochter Anne-Marie die massaal gedeeld werd op Facebook. Zondagavond heeft zich een eerlijke vinder gemeld. ,,We zijn ontzettend blij dat er nog zo'n eerlijke mensen zijn", zegt Anne-Marie opgelucht.

Haar vader komt er donderdagavond na de dodenherdenking in Oss plots achter dat twee eremedailles die hij op zijn uniform droeg, verdwenen waren. In de hoop dat de medailles worden teruggevonden, plaatst dochter Anne-Marie een oproep op Facebook. ,,Gisterenavond is mijn vader tijdens de dodenherdenking in Oss zijn medailles van de Koninklijke Marine verloren. Het zijn er twee aan elkaar. Hij wil ze héél graag terug, heeft iemand ze gevonden?"

Meer dan 16.000 keer wordt de oproep gedeeld en er komen honderden reacties binnen. Anne-Marie:,,Het is ongelooflijk dat zoveel mensen betrokkenheid tonen. Er waren ook mensen die hun eigen medailles aanboden of iets dat er op leek. Het was echt indrukwekkend wat er allemaal geboden wordt."

Zondag vroeg op de avond komt echter de verlossende reactie waar ze op hoopte. Het blijkt een bewoner van de Irenelaan te zijn die de medailles heeft teruggevonden. ,,Mijn ouders hadden daar donderdag hun auto geparkeerd", vertelt Anne-Marie. Ze is dolblij dat iemand de medailles heeft gevonden. ,,Mijn vader heeft er echt niet van geslapen. Bij militairen zijn die medailles van grote emotionele waarde, het is een echt eerbetoon."