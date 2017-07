VIDEO: 1 op 5 ouderen wordt gepest in woonzorgcentra

OSS - Slaan met een stok, per ongeluk expres je rollator tegen een scheenbeen knallen. Of iemand klemrijden met je rolstoel, voor de gek houden, uitlachen, negeren, buitensluiten. Vul andere attributen in en je waant je op een kleuterschool, maar bovenstaande gebeurt in woonoorden voor ouderen.

Veel vaker dan je zou denken.Een op vijf ouderen gaf in een onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen aan wel eens last te hebben van pestgedrag van medebewoners. Verzorgend personeel noemde in datzelfde onderzoek een hoger percentage, 40 procent! Zet dat af tegen de 1 op 10 kinderen die worden gepest en de 1 op 8 werknemers die ermee te maken hebben.

© Arno Heesakkers

Het onderzoek is weliswaar enkele jaren oud, maar het pestgedrag is nog altijd actueel, evenals genoemde cijfers. En hoewel er - terecht - veel aandacht is voor gepeste kinderen, is die aandacht er nauwelijks voor ouderen. En dat is schrijnend, want het gaat hier om mensen die op hun laatste station zitten. Die letterlijk geen kant uit kunnen.

Het Nationaal Ouderenfonds stelde vier jaar geleden een anti-pestprotocol op dat naar 400 woonoorden is gestuurd. In sommige huizen dringt inmiddels het besef door dat er iets moet gebeuren, dat het pesten van ouderen door ouderen moet stoppen.

Activiteitenbegeleider Ferry van Melis: ''Het gepest onder ouderen is een ondergeschoven probleem. Hoog tijd dat er aandacht voor komt." © Arno Heesakkers

In woonzorgcentrum De Ruwaard in Oss, een instelling van BrabantZorg, is op basis van genoemd anti-pestprotocol een plan van aanpak gemaakt. Dat moet worden uitgebouwd en uiteindelijk leidraad worden voor alle 37 huizen van BrabantZorg.