VIDEO: Allerlaatste echte lesdag voor Hooghuis Ravenstein: 'Erg jammer dat het definitief sluit'

VIDEORAVENSTEIN - Het laatste leven ebt weg uit Het Hooghuis Ravenstein. Lokalen zijn leeg, het schoolplein is uitgestorven, spinrag overwoekert de brievenbus. Binnen in het keukentje snijdt conciërge Harry Dekkers een doosje champignons, dat wel. ,,Dan heeft het personeel zo dadelijk een lekkere soep te nuttigen." Er is nog maar een handjevol leraren actief op de school die vanwege de demografische krimp in deze regio voorgoed sluit.

De laatste leerlingen? Er zijn er nog negentien. Nee, eigenlijk achttien want een van de twee meisjes in de groep is ziek. Het zijn stuk voor stuk 'derdejaars' want de eindexamenleerlingen hebben het schooljaar reeds afgesloten. Ja, ze willen wel even op de foto omdat ze de laatsten der mohikanen zijn.

Sjef Broess is deze donderdagochtend, op deze laatste echte lesdag, een van de leerlingen die nog een biologietoets mag maken. ,,Ik sta goed voor biologie, dus ik maak me geen zorgen." Hij vindt het erg jammer dat de school gaat sluiten, hij voelt zich er zeer thuis. Zijn examen doet hij volgend jaar op een andere locatie, op het Rodenborgh College in Rosmalen. Sjef staat op een afscheidsposter van de school, die prominent aan de buitengevel hangt. ,,Waarom ik? Geen idee eigenlijk. De locatiedirecteur, Twan van den Broek, haalde me op een gegeven moment uit de klas. Ik dacht, wat heb ik fout gedaan. Maar hij vroeg me voor de poster. Nou, dat vond ik wel grappig."

Wolf of Wall Street

De laatste les economie staat deze donderdag eveneens op het programma. Nou ja, les...de leerlingen kijken naar een film, The wolf of Wall Street, over de uitwassen van het kapitalisme. ,,Misschien toch een beetje te heftig", zegt ecomomieleraar Jannick Willemsen die meekijkt.